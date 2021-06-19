Украина реагирует на сообщения Венгрии по проблеме, связанной с мусором - Хорев

Украина активно реагирует на сообщения Венгрии по проблеме, связанной с мусором. Об этом заявил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев "Комментарии-Украина".

Михаил Хорев (фото из открытых источников)

"Наш министр Роман Абрамовский провел активное совещание в правительстве с участием всех областных государственных администраций. Были соответствующие поручения, сейчас мы постоянно это контролируем. Убираются эти стихийные свалки местными органами, государственными экологическими инспекциями осуществляются постоянные рейды и контроле. Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение", — заявил Михаил Хорев.

По его словам, на Закарпатье почти все мусорные "острова" были убраны.

"По нашему мнению, это будет полностью урегулировано только тогда, когда будет проголосован Верховной Радой профильный закон об отходах. Этот законопроект полностью соответствует европейским директивам. Он будет устанавливать главные рамки и привязанность всех к этой проблеме. Одна из первых проблем, связанная с упаковкой, — это проблема отсутствия мусороперерабатывающих заводов. Вторая проблема, если инвестор хочет строить мусороперерабатывающие заводы, он не имеет возможности быть монополистом на рынке по их сбору. То есть, если вы — инвестор и пришли строить завод, то можете остаться без сырья", — подчеркнул эксперт.

Закон установит четкие рамки, считает заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Если вы инвестировали, то муниципалитеты обязаны отдавать свой мусор для того, чтобы вы могли обеспечивать линию, чтобы это было экономически выгодно, чтобы мусор превратилось в определенную инвестицию. Конечно, есть ответственность производителей за переработку и закон о запрете пластиковых пакетов. Фактически, это лишение возможности засорять природу этими пакетами. Вывоз и утилизацию мусора на Закарпатье будет урегулирован законом, так как будут мусороперерабатывающие заводы, понятные механизмы. Муниципалитеты, сельские советы, территориальные общины будут взаимодействовать с инвестором, а именно с теми заводами, которые будут строиться", - резюмировал эксперт.



Напомним, большое количество законодательных инициатив в сфере экологии на самом деле касаются экономической отрасли, и одна из них — законопроект об управлении отходами.

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