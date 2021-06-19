Украина реагирует на сообщения Венгрии по проблеме, связанной с мусором - Хорев

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Ольга Чародий
Украина активно реагирует на сообщения Венгрии по
проблеме, связанной с мусором. Об этом заявил заместитель министра
охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев "Комментарии-Украина".
Михаил Хорев (фото из открытых источников)
По его словам,
на Закарпатье почти все мусорные "острова" были убраны.
Закон установит четкие рамки, считает заместитель
министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Если вы инвестировали, то муниципалитеты обязаны
отдавать свой мусор для того, чтобы вы могли обеспечивать линию, чтобы это было
экономически выгодно, чтобы мусор превратилось в определенную инвестицию.
Конечно, есть ответственность производителей за переработку и закон о запрете
пластиковых пакетов. Фактически, это лишение возможности засорять природу этими
пакетами. Вывоз и утилизацию мусора на Закарпатье будет урегулирован законом,
так как будут мусороперерабатывающие заводы, понятные механизмы. Муниципалитеты,
сельские советы, территориальные общины будут взаимодействовать с инвестором, а
именно с теми заводами, которые будут строиться", - резюмировал эксперт.
Напомним, большое количество законодательных инициатив в сфере экологии на самом деле касаются экономической отрасли, и одна из них — законопроект об управлении отходами.
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