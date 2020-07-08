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Украина расторгла очередной меморандум с Россией

Соответствующее решение было принято на заседании правительства

сегодня, 15:14
Автор:

Владимир Лавский
Украина расторгла очередной меморандум с Россией

Кабинет министров Украины на заседании 8 июля принял решение о прекращении действия меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. 

Напомним, данный договор был подписан 12 июля 2012 года в Ялте. 

Ранее украинское правительство инициировало выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии информационно-маркетинговых центров. 

Как сообщали "Комментарии", министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия ежегодно тратит на содержание Крыма и Донбасса около пяти миллиардов долларов. 

"Мы точно знаем, что бюджетные деньги идут на финансирование зарплат государственных служащих в оккупированном Крыму и Донбассе. По нашей информации, около миллиарда и 300 миллионов долларов - это на гражданские дела. И еще до трех миллиардов и 700 миллионов - на войну. В среднем получается пять миллиардов долларов в год", - сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 


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