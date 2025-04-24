Президент США Дональд Трамп имеет свое видение урегулирования войны в Украине, которое он стремится реализовать как можно быстрее, заявил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Украина

По его словам, американская "формула мира" предполагает предоставление преференций России.

Такие подходы активно формируются под влиянием приближенных к Трампу лиц — в частности, бизнесмена Стива Виткоффа, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Они в значительной степени влияют на позицию Трампа по отношению к русско-украинской войне, включая его отношение к Крыму.

"Сейчас мы проигрываем оперативно, дипломатично и информационно России. Россияне уже давно отработали на Трампе несколько программ влияния. Нам нужно найти представителей, которые могут напрямую общаться с ним и людьми, которым он прислушивается", — подчеркнул Маломуж.

Во время первой каденции Трамп демонстрировал другое видение мира: тогда кремлевский диктатор Владимир Путин был готов вывести войска из Донбасса, а Крым планировали превратить в международную экономическую зону по модели Гонконга. По словам генерала, именно Трамп выступал инициатором этого подхода — тогда он не отрицал украинскую принадлежность Крыма.

Однако последние заявления политика по полуострову, по оценке Маломужа, являются результатом манипуляций и отражают разочарование в попытках быстро достичь мира. Эксперт добавил, что именно на фоне провала переговоров с Кремлем Трамп начал публично критиковать президента Владимира Зеленского.

Несмотря на смену риторики, следует помнить: Конституция Украины однозначно определяет Крым и временно оккупированные территории как неотделимую часть государства. Это невозможно пересмотреть юридически – и Трамп, как отмечает Маломуж, это понимает. Именно поэтому избегает прямых заявлений о "российском Крыме", лишь подчеркивая, что полуостров был "отдан без единого выстрела".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин и Трамп могут официально изменить границы Украины.



