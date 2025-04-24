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Украина проигрывает по всем направлениям: что немедленно должен сделать Киев, чтобы выжить

Трампом манипулируют несколько человек, под действием которых он сблизился с РФ

сегодня, 18:10
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп имеет свое видение урегулирования войны в Украине, которое он стремится реализовать как можно быстрее, заявил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Украина проигрывает по всем направлениям: что немедленно должен сделать Киев, чтобы выжить

Украина

По его словам, американская "формула мира" предполагает предоставление преференций России.

Такие подходы активно формируются под влиянием приближенных к Трампу лиц — в частности, бизнесмена Стива Виткоффа, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Они в значительной степени влияют на позицию Трампа по отношению к русско-украинской войне, включая его отношение к Крыму.

"Сейчас мы проигрываем оперативно, дипломатично и информационно России. Россияне уже давно отработали на Трампе несколько программ влияния. Нам нужно найти представителей, которые могут напрямую общаться с ним и людьми, которым он прислушивается", — подчеркнул Маломуж.

Во время первой каденции Трамп демонстрировал другое видение мира: тогда кремлевский диктатор Владимир Путин был готов вывести войска из Донбасса, а Крым планировали превратить в международную экономическую зону по модели Гонконга. По словам генерала, именно Трамп выступал инициатором этого подхода — тогда он не отрицал украинскую принадлежность Крыма.

Однако последние заявления политика по полуострову, по оценке Маломужа, являются результатом манипуляций и отражают разочарование в попытках быстро достичь мира. Эксперт добавил, что именно на фоне провала переговоров с Кремлем Трамп начал публично критиковать президента Владимира Зеленского.

Несмотря на смену риторики, следует помнить: Конституция Украины однозначно определяет Крым и временно оккупированные территории как неотделимую часть государства. Это невозможно пересмотреть юридически – и Трамп, как отмечает Маломуж, это понимает. Именно поэтому избегает прямых заявлений о "российском Крыме", лишь подчеркивая, что полуостров был "отдан без единого выстрела".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин и Трамп могут официально изменить границы Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v1nuuINFFxo
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