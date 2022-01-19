«Украина продолжит диалог с Германией по поставке оружия», – Кулеба

17 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая сегодня прилетела с визитом в Киев. Во время встречи немецкая министерша высказала свою позицию относительно вооружения Украины. Об этом говорилось на совместном брифинге министров иностранных дел Украины и ФРГ. Как заявил Дмитрий Кулеба, Киев продолжит переговоры с Берлином по поставке в Украину оружия из Германии.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

“Я рассказал госпоже Бербок о позиции Украины и привел соответствующие аргументы. Но есть большое желание, чтобы заработал дипломатический трек. Хочется видеть, как реализуются договоренности Нормандского саммита, – заявил украинский министр.

Кулеба уточнил, что Украина знает, где и какое оружие оно может получить. Кроме этого, украинские власти прекрасно понимают, как это оружие использовать.

“Мы хотим защищать нашу территорию. Именно поэтому наш диалог с Германией на тему поставки вооружения обязательно будет иметь продолжение”, – подчеркнул глава МИД Украины.

В ответ министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что Берлин свою позицию по вопросу вооружения Украины менять не собирается. Мои заявления, которые звучали и несколько недель назад, и несколько месяцев назад, остаются неизменными. Всем хорошо известно, как правительство Германии относится к экспорту оружия”, – ответила Бербок.

В то же время, немецкая министерша напомнила, что ФРГ поддерживает Украину во многих других вопросах. Мы готовы делать все, чтобы не было эскалации кризиса. Для этого мы используем все свои дипломатические возможности", – подчеркнула чиновник.

Напомним, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал блокировку Германии поставки оружия Украине на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом Йоханн Вадефуль написал в Twitter. “Наш предварительный отказ от поставок оружия, судя по всему, был воспринят Россией как поощрение продолжить нарушение суверенитета. Так что эта позиция более недееспособна”, – отметил заместитель председателя крупнейшей оппозиционной фракции Бундестага.

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