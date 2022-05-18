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Украина привлечет 150 млн евро от немецкого банка KfW

Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на пять лет

сегодня, 08:15
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Украинское правительство утвердило привлечение льготного кредита на 150 миллионов евро от государственного банка правительства Германии KfW.

Украина привлечет 150 млн евро от немецкого банка KfW

Кредит немецкий банк предоставит на 15 лет

Как передает пресс-служба Кабинета министров, кредит будет выдан на 15 лет. При этом, будет отсрочка первого платежа на пять лет с момента его заключения.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, общий размер такой поддержки от Германии увеличится до 300 миллионов евро.

Шмыгаль заявил, что эти деньги будут направлены на поддержку украинских граждан и восстановление критической инфраструктуры.

Глава Кабмина также отметил, что в последнее время Кабинет министров договорился о получении кредита от правительства Японии в размере 100 миллионов долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 миллиардов долларов.

Шмыгаль добавил, что финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля 2022 года составила более 5 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в апреле в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Украине нужно около 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы решить проблемы с финансовым дефицитом, который был вызван полномасштабным вторжением России 24 февраля этого года.

В частности, глава МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, чтобы эта поддержка поступала в виде грантов, а не ссуд.

Кроме этого, уровень поддержки Европейского Союза будет также зависит от того, сколько готовы внести страны Большой семерки (G7).

В Европе нет единого мнения насчет того, каким образом можно поддержать нашу страну, и ряд стран настаивают на выделении кредитов, несмотря на взгляды МВФ и вероятную несостоятельность Украины их погасить. 


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Источник: https://www.facebook.com/KabminUA
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