Украина привлечет 150 млн евро от немецкого банка KfW

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Нарожный Дмитрий
Украинское правительство утвердило привлечение льготного
кредита на 150 миллионов евро от государственного банка правительства Германии KfW.
Кредит немецкий банк предоставит на 15 лет
Как передает пресс-служба
Кабинета министров, кредит будет выдан на 15 лет. При этом, будет отсрочка первого
платежа на пять лет с момента его заключения.
По словам
премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, общий размер
такой поддержки от Германии увеличится до 300 миллионов евро.
Шмыгаль заявил, что эти деньги будут направлены на
поддержку украинских граждан и восстановление критической инфраструктуры.
Глава Кабмина также отметил, что в последнее время Кабинет министров договорился о получении кредита от правительства Японии в размере 100 миллионов
долларов и финансовой поддержки от Всемирного
банка в размере 1,5 миллиардов долларов.
Шмыгаль добавил, что финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля 2022 года составила более 5 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что в апреле в Международном
валютном фонде (МВФ) заявили, что Украине нужно около 5 миллиардов долларов в
месяц, чтобы решить проблемы с финансовым дефицитом, который был вызван полномасштабным
вторжением России 24 февраля этого года.
В частности, глава МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула,
чтобы эта поддержка поступала в виде грантов, а не ссуд.
Кроме этого, уровень поддержки Европейского
Союза будет также зависит от того, сколько готовы внести страны Большой семерки
(G7).
В Европе нет единого мнения насчет того, каким образом можно поддержать нашу страну, и ряд стран настаивают на выделении кредитов, несмотря на взгляды МВФ и вероятную несостоятельность Украины их
погасить.
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