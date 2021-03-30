Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за Навального

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации, которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает пресс-служба Совета ЕС 30 марта.

Также к санкциям против России присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Отмечается, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике Евросоюза в отношении санкций.

"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", — заявил Боррель.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о состоянии дел в сфере недропользования. Ранее СНБО принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами, а также ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Эксперт акцентирует, что очень не хотелось бы, чтобы правильная идея в очередной раз превратилась в повод для политических преследований и отъем разрешений у "неправильных" компаний в пользу "правильных". Также он приветствует намерение властей провести аудит выданных разрешений на недропользования. Что означают подобные действия? Какие могут быть последствия? Читайте в нашем материале.

Также ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации. Там предлагают вводить санкции за распространение фейковой информации.