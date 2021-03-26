Санкции СНБО в сфере недропользования: какие могут быть последствия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о состоянии дел в сфере недропользования. Ранее СНБО принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами, а также ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Что означают подобные действия? Какие могут быть последствия?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает решение по недропользованию актуальным.

"Почти все годы независимости разрешения и лицензии на разработку недр раздавались, как правило, приближенным к власти компаниям. Процесс был малорегулируемый. Такая деятельность во многом составила то, что мы называем теневой экономикой. Наведение там порядка – перезревшая тема", — уверен Андрей Новака.

Он также подчеркивает важность того, чтобы это не превратилось в перераспределение рынка — теперь уже в пользу новых провластных политиков и приближенных к ним компаний.

"Чтобы этого не случилось, процесс должен быть прозрачным, базироваться на соответствующих судебных решениях. Иначе это может вызвать негативную реакцию потенциальных инвесторов. Что крайне нежелательно, учитывая и без того далекий от привлекательности инвестиционный имидж Украины", — отмечает Андрей Новак.

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев приветствует намерение властей провести аудит выданных разрешений на недропользования.

"Из-за несовершенства установленных процедур и наличия многочисленных лазеек в законодательстве, такие разрешения получила компании, сомнительные с точки зрения их происхождения и состоятельности. Разрешения на разработку песка, камня, воды, янтаря, других полезных ископаемых были выданы за гроши. Однако до сих пор ни одно из украинских правительство не было способно навести порядок в этой сфере. Единственное, что удалось сделать ранее, это поставить между корыстолюбивыми чиновниками и недобросовестными предпринимателями электронные аукционы. Но полномочий Госгеонедр в настоящее время недостаточно для того, чтобы заставить недропользователей работать цивилизованно", — подчеркивает Геннадий Рябцев.

Он отмечает, что основная проблема – в отсутствии законных оснований для прекращения действия лицензий.

"К сожалению, решение СНБО не дает ответа на вопрос, как это осуществить. И ограничивает число компаний, деятельность которых, по мнению СБУ, является противоправной, лишь 19. Хоть на самом деле их намного больше", — уверяет Геннадий Рябцев.

Эксперт акцентирует, что очень не хотелось бы, чтобы правильная идея в очередной раз превратилась в повод для политических преследований и отъем разрешений у "неправильных" компаний в пользу "правильных".

Ранее идею об экономическом паспорте проанализировал для "Комментариев" глава директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

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