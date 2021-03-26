Санкции СНБО в сфере недропользования: какие могут быть последствия

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о состоянии дел в сфере недропользования. Ранее СНБО принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами, а также ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Что означают подобные действия? Какие могут быть последствия?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает
решение по недропользованию актуальным.
Он также подчеркивает важность того, чтобы это не
превратилось в перераспределение рынка — теперь уже в пользу новых провластных
политиков и приближенных к ним компаний.
Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по
государственному управлению, кандидат технических наук, профессор Геннадий
Рябцев приветствует намерение властей провести аудит выданных разрешений на
недропользования.
Он отмечает, что основная проблема – в отсутствии законных
оснований для прекращения действия лицензий.
Эксперт акцентирует, что очень не хотелось бы, чтобы правильная идея в очередной раз превратилась в повод для политических преследований и отъем разрешений у "неправильных" компаний в пользу "правильных".Ранее идею об экономическом паспорте проанализировал для "Комментариев" глава директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.
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