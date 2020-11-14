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Лукашенко - к Украине: "Да очнитесь вы!"

Президент Беларуси считает, что Украина вмешивается во внутренние дела страны

сегодня, 02:42
Автор:

Владимир Лавский

Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по протестам в Беларуси и пригрозил ввести санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко - к Украине: "Да очнитесь вы!"

"Все эти виляния вашего президента Зеленского — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", – заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко также сообщил, что Россия постоянно его спрашивает, почему украинская граница с Беларусью не закрыта, почему украинцы через Беларусь поставляют санкционную продукцию на рынок России.

"И вы против нас санкции вводите? Да очнитесь вы! Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. И вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию и поставлять на все рынки, прежде всего на евразийский рынок", – сообщил Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в США СМИ узнали, кто одержал победу в спорных штатах. 


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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10000099
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