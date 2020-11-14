Лукашенко - к Украине: "Да очнитесь вы!"

Язык
Coinspot 14.11.2020
BTC/USD
16234.25
ETH/USD
471.26
LTC/USD
64.64
НБУ 14.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по протестам в Беларуси и пригрозил ввести санкции. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Лукашенко также сообщил, что Россия постоянно его спрашивает, почему украинская граница с Беларусью не закрыта, почему украинцы через Беларусь поставляют санкционную продукцию на рынок России.
Как ранее сообщали "Комментарии", в США СМИ узнали, кто одержал победу в спорных штатах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости