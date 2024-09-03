Украина пригрозила Монголии из-за визита Путина

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Slava Kot
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на визит Владимира Путина в Монголию и решение Улан-Батора не арестовывать российского диктатора, несмотря на членство в Международном уголовном суде. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Монголию будут ожидать последствия из-за такого решения.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
Владимир Путин впервые после выдачи ордера на арест от Международного уголовного суда посетил страну, ратифицировавшую Римский устав и обязанную арестовать российского диктатора. Однако правительство Монголии решило этого не делать, чем вызвало резкую реакцию у Украины.
По словам представителя МИД Украины, Монголия отказавшись арестовать Путина должна разделить ответственность за его преступления и Украина будет работать, чтобы Улан-Батор имел последствия из-за своих действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на возможность ареста Путина в Монголии. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, у Москвы нет никаких проблем с Монголией в этом вопросе.
Также "Комментарии" писали о четырех причинах, почему российский диктатор Владимир Путин едет в Монголию.
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