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Украина предупреждает Израиль: это невероятно

Украинский посол резко критикует Израиль и считает, что израильское правительство издевается над нашими гражданами,

сегодня, 08:00
Автор:
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Slava Kot
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Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук пригрозил, что Украина закроет границы для израильских паломников, которые в следующем месяце будут направляться в Умань на Рош га-Шана. Такая критика стала реакцией на депортацию украинских граждан из Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of Israel.

Украина предупреждает Израиль: это невероятно

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото из открытых источников

Украинский дипломат резко реагирует на действия израильской стороны по депортации украинцев и видит абсурдную ситуацию, когда Израиль требует обеспечить безопасность своих граждан в Украине.


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"Невероятно, что нам придется сделать все возможное, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и огромными материально-техническими усилиями, в то время как израильское правительство издевается над нашими гражданами, приезжающими в Израиль в рамках договора между двумя странами", — сказал Евгений Корнийчук.

Корнийчук отметил, что Украина не будет терпеть такого унизительного отношения к гражданам, поэтому приостанавливает соглашения о безвизовом режиме.

Дипломат сообщил, что около 10% уезжающих в страну украинцев депортируют и призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху лично присоединиться к разрешению конфликта. За день до слов Корнийчука Зеленский выступил в очередном обращении, где призвал обеспечить безопасность граждан Украины, после того, как ознакомился с соответствующими отчетами. Прямо на Израиль Зеленский не указывал.

Израиль отреагировал на критику Корнийчука. Глава МИД Израиля Моше Арбель заявил, что его страна принимает туристов со всего мира, включая Украину, но в случае подозрения, что туристическая виза используется ради работы или других непредвиденных действий, соответствующие органы реагируют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль угрожает войной Ливана: готов уравнять страну с землей.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/israel-dismisses-ukrainian-threat-to-shut-its-border-to-uman-pilgrims-report/
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