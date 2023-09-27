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Украина предлагала нанести удары по Ирану и Сирии: причина и цель

В войне против Украины Россия использует иранские беспилотники, которые собираются в Сирии и РФ

сегодня, 16:50
Автор:
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Константин Куликов
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Украина предлагала западным союзникам предоставить ей средства дальнего поражения, чтобы нанести удары по местам производства и сборки беспилотников "Шахед" в Иране, Сирии и России. Об этом, как сообщают "Комментарии", информируют журналисты британского издания The Guardian, ссылаясь на секретный документ.

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По данным журналистов, Киев предлагал своим западным союзникам использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по производственным объектам дронов в России, Иране и Сирии. Секретный 47-страничный документ, направленный Украиной правительствам стран "большой семерки", гласит, что иранские дроны собираются при помощи европейских комплектующих, находящихся в открытой продаже. Так, в беспилотнике Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента западных компаний.


Для маскировки происхождения деталей маркировку с них иранцы и россияне удаляют при помощи лазера.

Кроме того, Иран "диверсифицировал" производство переместив часть производства на площадку сирийского завода с доставкой в ​​российский порт Новороссийск. Также производство дронов перемещается в Россию, в центральный Тертерский район Алабуги, хотя Тегеран продолжает поставлять комплектующие. 

Британские журналисты предполагают, что западные союзники, вероятно, откажутся от предложения нанесения ударов.

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", — цитирует The Guardian секретный документ.

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