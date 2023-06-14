Украина получит от США доппомощь в размере $ 325 млн на оборону

Штаты намерены поставить Украине бронемашины Stryker и Bradley на 325 миллионов долларов в новом 40-ом пакете военной помощи — для восполнения ущерба, полученного ВСУ в результате контрнаступательных действий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Voice of America и представителей в Пентагона.

Штаты поставят в Украину бронемашины Stryker и Bradley. Фото: открытые источники

Старший директор Центра военной и политической мощи в вашингтонском Фонде защиты демократии Брэдли Боуман отметил, что указанные передовые системы, как бы хороши они ни были, уязвимы и нуждаются в замене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Поэтому это также напоминание о том, что эта помощь в сфере безопасности не является одноразовой. Она должна продолжаться в долгосрочной перспективе", – отметил эксперт.

Кроме бронетехники, утраченной или поврежденной на фронте, Вооруженные Силы Украины получат зенитные ракетные комплексы NASAMS и дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Отмечается, что данные виды вооружений будут изъяты из запасов Минобороны США, как и предыдущие пакеты помощи от Пентагона, предоставленные Украине с начала российского вторжения в феврале 2023 года.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на этой неделе отправится в Брюссель, где пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Там обсудят дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российского агрессора в ходе начавшегося контрнаступления ВСУ. Руководители мировых оборонных ведомств также продолжат согласовывать планы по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16.

Портал "Комментарии" сообщал, что представители Пентагона ушли от ответа по уничтоженной технике в ходе боев в Украине. Там якобы пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники. Представительница Пентагона отметила, что в ведомстве продолжают следить за этим, а также, что при формировании пакетов военной помощи Украине учитывались возможные потери техники, ведь на войне не бывает без потерь. В то же время Пентагон пока не готов сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной или подбитой техники. Этот вопрос пока что открыт к обсуждению.