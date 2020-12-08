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Кириєнко Анна
Германия предоставит Украине 1 миллион евро на поддержку реформ в рамках "Плана действий Совета Европы". Документ, закрепляющий сотрудничество, был подписан послом Германии Рольфом Мафаелем и заместителем генерального секретаря Совета Европы Ґабриеллем Баттани-Драґоном.
Украина получит 1 миллион евро от Германии. Фото: ua.news
Соответствующая информация опубликована на сайте Посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.
"План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг." был создан по совместной инициативе Совета Европы и украинских органов власти. Этим Планом действий СЕ и Украина соглашаются совместно содействовать развитию европейских ценностей, укреплению правосудия, уничтожению коррупции, облегчению доступа к правовой помощи, усилению прав человека и верховенства права.
Напомним, что Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина получит транш от МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. После реализации всех требований Украина может рассчитывать на финансовую помощь.
Также Франция планирует подписать соглашение с "Укрзализныцей" на поставку локомотивов в Украине.
Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украины есть все шансы получить статус кандидата в членство ЕС в 2027 году. В этом уверен посол Литвы.
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