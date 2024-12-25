Украина получила поздравление с Рождеством от неожиданной страны

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Slava Kot
Иранское посольство поздравило Украину
Иранское посольство опубликовало видео в собственных социальных сетях, на котором поздравляет Украину с Рождеством и Новым годом. В поздравлении Иран выразил надежду, что в следующем году в Украину вернется мир.
Сразу на нескольких официальных ресурсах посольство Ирана в Украине опубликовало свое поздравление с Рождеством и Новым годом. Иранские дипломаты выразили надежду, что в 2025 году в Украине закончится война, а также ожидают лучшее будущее.
Напомним, что Иран откровенный союзник России в войне против Украины. Исламская Республика Иран с начала полномасштабного вторжения поставляла в РФ свои беспилотники-камикадзе "Shahed". Кроме того, Тегеран лицензировал производство дронов "Shahed" на территории России. Также Иран отправлял в РФ и на оккупированные территории своих инструкторов, которые должны были учить русских солдат управлять беспилотниками.
Также МИД Украины отреагировало на сообщения о возможной передаче Ираном баллистических ракет для России. В украинском дипломатическом ведомстве указали, что если факт поставки баллистического вооружения России подтвердится, это "будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".
Отметим, что, несмотря на активное сотрудничество России и Ирана, Украина не разорвала дипломатические отношения с Тегераном. Пока Украина разорвала дипломатические отношения только с тремя странами, со всеми после начала полномасштабного вторжения РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о единой стране , кроме Украины, разорвавшей дипломатические отношения с Россией после начала войны.
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