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Украина получила поздравление с Рождеством от неожиданной страны

Иранское посольство поздравило Украину с Рождеством и Новым годом.

25 декабря 2024, 17:30
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Автор:
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Slava Kot

Украина получила поздравление с Рождеством от неожиданной страны

Иранское посольство поздравило Украину

Иранское посольство опубликовало видео в собственных социальных сетях, на котором поздравляет Украину с Рождеством и Новым годом. В поздравлении Иран выразил надежду, что в следующем году в Украину вернется мир.

Сразу на нескольких официальных ресурсах посольство Ирана в Украине опубликовало свое поздравление с Рождеством и Новым годом. Иранские дипломаты выразили надежду, что в 2025 году в Украине закончится война, а также ожидают лучшее будущее.

"Новый год является предвестником новых мнений и новых решений для будущего, которое мы надеемся будет лучше прошлого. Надеюсь в Новом году на вашу землю вернутся мир, безопасность и уют", — говорится в сообщении.

Напомним, что Иран откровенный союзник России в войне против Украины. Исламская Республика Иран с начала полномасштабного вторжения поставляла в РФ свои беспилотники-камикадзе "Shahed". Кроме того, Тегеран лицензировал производство дронов "Shahed" на территории России. Также Иран отправлял в РФ и на оккупированные территории своих инструкторов, которые должны были учить русских солдат управлять беспилотниками.

Также МИД Украины отреагировало на сообщения о возможной передаче Ираном баллистических ракет для России. В украинском дипломатическом ведомстве указали, что если факт поставки баллистического вооружения России подтвердится, это "будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений".

Отметим, что, несмотря на активное сотрудничество России и Ирана, Украина не разорвала дипломатические отношения с Тегераном. Пока Украина разорвала дипломатические отношения только с тремя странами, со всеми после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о единой стране , кроме Украины, разорвавшей дипломатические отношения с Россией после начала войны.



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