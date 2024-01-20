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Украина подпишет новые соглашения о безопасности: стало известно когда

Киев подпишет с партнерами новые договоры о безопасности

сегодня, 23:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. Об этом Зеленский сообщил в ежедневном вечернем обращении, передает портал "Комментарии".

Украина подпишет новые соглашения о безопасности: стало известно когда

Зеленский анонсировал подписание новых договоров о безопасности. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовит новые договоры безопасности с партнерами. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения".

"Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее в Киеве премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал с украинским президентом договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Великобритания стала первой страной, с которой официальный Киев подписал соответствующий договор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9240
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