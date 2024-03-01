Украина подписала соглашение о безопасности еще с одной страной. Что получит Киев

Согласно соглашению, Нидерланды окажут Украине военную помощь на 2 млрд евро в 2024-м, также предусмотрено продолжение поддержки в течение следующих 10 лет. Как отметили в пресс-службе Офиса президента, подписанный документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Киеву современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритетом является предоставление систем ПВО, артиллерии и бронетехники. Также Амстердам поддержит морские и дальнобойные возможности Украины.

Зеленский и Рютте

Также документом предусмотрена и военная помощь Украине. В частности, Нидерланды помогут восстанавливать экономику и восстанавливать страну после войны. Также Киев получит поддержку и противодействие разным гибридным угрозам, предусмотрено сотрудничество разведок и других структур.

Кроме того, добавили в Офисе президента, подписанный документ содержит блоки санкций против России и поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины",

– подчеркнули в Офис президента.

Срок действия сделки – 10 лет.

Напомним, в последнее время Украина подписала соглашения о безопасности с рядом стран. Среди них, например, Великобритания, Германия, Канада, Италия.

К примеру, двустороннее безопасное соглашение с Канадой было подписано в рамках визита Джастина Трюдо в Украину по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.





