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Украина подписала соглашение о безопасности еще с одной страной. Что получит Киев

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали в Харькове двустороннее соглашение о безопасности между странами. Как сообщили в Офисе президента, Амстердам предоставит Киеву мощную поддержку

сегодня, 17:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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Согласно соглашению, Нидерланды окажут Украине военную помощь на 2 млрд евро в 2024-м, также предусмотрено продолжение поддержки в течение следующих 10 лет. Как отметили в пресс-службе Офиса президента, подписанный документ содержит мощный военный блок, предусматривающий предоставление Киеву современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритетом является предоставление систем ПВО, артиллерии и бронетехники. Также Амстердам поддержит морские и дальнобойные возможности Украины.

Украина подписала соглашение о безопасности еще с одной страной. Что получит Киев

Зеленский и Рютте

Также документом предусмотрена и военная помощь Украине. В частности, Нидерланды помогут восстанавливать экономику и восстанавливать страну после войны. Также Киев получит поддержку и противодействие разным гибридным угрозам, предусмотрено сотрудничество разведок и других структур.

Кроме того, добавили в Офисе президента, подписанный документ содержит блоки санкций против России и поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины",
– подчеркнули в Офис президента.

Срок действия сделки – 10 лет.

Напомним, в последнее время Украина подписала соглашения о безопасности с рядом стран. Среди них, например, Великобритания, Германия, Канада, Италия.

К примеру, двустороннее безопасное соглашение с Канадой было подписано в рамках визита Джастина Трюдо в Украину по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.





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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-mark-ryutte-proveli-zustrich-u-harkovi-89469
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