Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном: о чем договорились

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Людмила Слободенюк
Сегодня, 14 января, в Киеве состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве Украины и Республики Азербайджан. В каких сферах украинцы будут теснее взаимодействовать с азербайджанцами, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает портал "Комментарии".
Украина подписала документ о сотрудничестве с Азербайджаном. Фото с сайта офиса президента
Что касается экономического сотрудничества, то решено к 2024 году увеличить объемы двусторонней торговли вдвое. На сегодняшний день объем товарооборота между Украиной и Азербайджаном составляет 1 млрд долларов. Также азербайджанские компании будут строить объекты в рамках "Большого строительства".
Планируется и сотрудничество в вопросах инфраструктуры, а именно развитие международных автомобильных, железнодорожных и авиационных перевозок, создание транспортного коридора в пределах Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.
Президент Азербайджанской Республики озвучил планы по сотрудничеству в сфере энергетики, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке.
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