logo

BTC/USD

42982.29

ETH/USD

3273.71

LTC/USD

144.62

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном: о чем договорились
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном: о чем договорились

Запланированно сближение Украины и Азербайджана в политических, экономических и вопросах безопасности

сегодня, 16:30
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 14 января, в Киеве состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве Украины и Республики Азербайджан. В каких сферах украинцы будут теснее взаимодействовать с азербайджанцами, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает портал "Комментарии".

Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном: о чем договорились

Украина подписала документ о сотрудничестве с Азербайджаном. Фото с сайта офиса президента

"Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве: в сельском хозяйстве, энергетике и торговле. Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота. У нас много планов, о которых мы подробно говорили с Президентом Азербайджана" , – рассказал Зеленский.

Что касается экономического сотрудничества, то решено к 2024 году увеличить объемы двусторонней торговли вдвое. На сегодняшний день объем товарооборота между Украиной и Азербайджаном составляет 1 млрд долларов. Также азербайджанские компании будут строить объекты в рамках "Большого строительства".

Планируется и сотрудничество в вопросах инфраструктуры, а именно развитие международных автомобильных, железнодорожных и авиационных перевозок, создание транспортного коридора в пределах Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы.

Президент Азербайджанской Республики озвучил планы по сотрудничеству в сфере энергетики, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке. 

"Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе", — заметил Ильхам Алиев.

Читайте также: В Польше произошла масштабная утечка военных данных: что известно




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ukrayina-j-azerbajdzhan-postavili-pered-72393
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!