Украина подготовила пять сценариев развития ситуации на Донбассе

Установление перемирия в Донбассе происходит в рамках реализации сценария, утвержденного на заседании СНБО перед парижской встречей лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"5 декабря 2019 года прошло заседание СНБО, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. И мы сей час работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что Зеленский заявил, что "берет год для того, чтобы решить эту ситуацию".

"Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", - добавил Данилов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на данный момент рассматривают несколько кандидатур вместо Леонида Кучмы в ТКГ.





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