Украина поддержала санкции ЕС против ИГИЛ

Страны Евросоюза продолжают борьбу с международным терроризмом. Не осталась в стороне и Украина, которая поддержала решение Еврокомиссии о введении санкций против организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия присоединились к решению Совета ЕС", — уточняется в сообщении пресс-службы.

Отметим, что с введением санкций для стран-участниц Евросоюза вступают в силу жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Также нельзя вести торговлю нефтепродуктами и заниматься финансовыми операциями. Одновременно, членам указанных организаций запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", Террористы "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса — якобы “воин” Аллаха.

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