Украина поддержала санкции ЕС против ИГИЛ

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Сергей Медведев
Страны Евросоюза продолжают борьбу с международным терроризмом. Не осталась в стороне и Украина, которая поддержала решение Еврокомиссии о введении санкций против организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".
Отметим, что с введением санкций для стран-участниц Евросоюза вступают в силу жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.
Также нельзя вести торговлю нефтепродуктами и заниматься финансовыми операциями. Одновременно, членам указанных организаций запрещено въезжать на территорию Евросоюза.
Как сообщал портал "Комментарии", Террористы "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса — якобы “воин” Аллаха.
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