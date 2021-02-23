Правительство Украины обратилось в суд в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинениями в отношении Кремля. Информацию об этом в Facebook обнародовал заместитель министра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Иван Лищина, передает РБК.

Украина подает в суд на Российскую Федерацию - фото из открытых источников

Сообщается, что новый иск касается административной практики Российской Федерации по устранению оппонентов.

По словам чиновника, еще 19 февраля 2021 правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против Российской Федерации. Также сообщается, что это девятое заявление украинской стороны против РФ.

Сообщается, что иск касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, что ЕСПЧ требует от Кремля освободить оппозиционного политика Алексея Навального. При этом суд руководствуется экстренным правилом, которое применяется редко.

Напомним, что российский общественный и политический деятель, блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в берлинской клинике "Шарите". Уже в аэропорту Шереметьево его задержали силовики, после чего отправили в следственный изолятор (СИЗО) "Матросская тишина". Суд приговорил Навального к 3,5 годам заключения.

Тем временем бывший глава Верховной Рады Украины и секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, кем является для Украины российский оппозиционер Алексей Навальный. Он считает его союзником нашей страны в данный момент. По словам Турчинова, Навальный не является другом Украины, однако его можно воспринимать в качестве союзника, так как он враг действующего президента России Владимира Путина.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!