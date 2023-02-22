Украина планирует пересмотреть условия зернового соглашения

Правительство Украины готовит официальное обращение в Турцию и ООН с просьбой пересмотреть условия зернового соглашения, чтобы присоединить дополнительные порты, а также продлить его на более длительный период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Черноморская зерновая инициатива, которая стала возможна благодаря совместной работе Украины, ООН и Турции, позволяет осуществлять экспорт зерна и других товаров из трех украинских портов. Срок соглашения, которое было продлено в ноябре прошлого года на 120 дней, истекает 18 марта, поэтому Украина готовит официальное обращение.

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"На этой неделе от нас поступит официальное предложение о необходимости работы над расширением", — сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков и добавил, что "мы будем просить продлить его не на 120 дней, а хотя бы на год, поэтому что украинский и мировой аграрный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы (экспорта) в долгосрочной перспективе.

Таким образом, кроме трех портов, которые уже работают в рамках зернового соглашения, Украина планирует присоединить еще порты Николаева. Кроме того, Васьков добавил, что планируется пересмотреть условия проверок, ведь Россия почти в два раза замедлила свои проверки, чем создала огромную очередь в Черном море.

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