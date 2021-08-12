logo
Русский Українська

BTC/USD

44194.73

ETH/USD

3030.78

LTC/USD

163.23

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Украина передает в суд Гааги информацию о российских преступлениях в оккупированном Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина передает в суд Гааги информацию о российских преступлениях в оккупированном Крыму

В военных преступлениях против культурного наследия в Крыму обвиняют Россию

сегодня, 17:20
Автор:

Хмільовська Інна

Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с обвинением России в военных преступлениях против культурного наследия в Крыму, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, собрали доказательства разрушения и уничтожения объектов культурного наследия.

Украина передает в суд Гааги информацию о российских преступлениях в оккупированном Крыму

Херсонес в Крыму, фото с открытых источников

По ее словам, Украина передаст в суд собранную аналитику по экспроприации и разрушения объектов культурного наследия, чтобы МКС "приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться". В заявлении сказано, что десятки объектов культурного наследия Украины и человечества бездушно уничтожены.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа — это уничтожить его культуру и историю", — отметила генпрокур Венедиктова.

Речь идет о любимых объектах туристов со всего мира:

- древний город Херсонес Таврический и его хора;

- историческую среду столицы крымских ханов в Бахчисарае — Ханский дворец, Чуфут-Кале;

- Крымская астрофизическая обсерватория;

- башня Константина и доков Башню в Феодосии;

- церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

Речь идет о ряде любимых туристических объектов, известных путешественникам во всем мире. Внимание обращают на ситуацию в древнем городе Херсонесе Таврическом, Крымской астрофизической обсерватории, Керченской церкви Иоанна Предтечи, башни Константина в Феодосии. Также в списке значится и исторически важные объекты в Бахчисарае — Чуфут-Кале и Ханский дворец, которые были резиденциями крымских ханов.

Кроме того, по словам Венедиктова, в сообщении описываются многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей в Крыму, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Москва угрожает проблемами для тех, кто примет участие в "Крымской платформе". Так называемый вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что участники саммита "Крымская платформа" могут получить для себя массу проблем и неприятностей, а также столкнуться с "непредвиденными последствиями".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=301807
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ