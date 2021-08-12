Украина передает в суд Гааги информацию о российских преступлениях в оккупированном Крыму

Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с обвинением России в военных преступлениях против культурного наследия в Крыму, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, собрали доказательства разрушения и уничтожения объектов культурного наследия.

Херсонес в Крыму, фото с открытых источников

По ее словам, Украина передаст в суд собранную аналитику по экспроприации и разрушения объектов культурного наследия, чтобы МКС "приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться". В заявлении сказано, что десятки объектов культурного наследия Украины и человечества бездушно уничтожены.

"Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа — это уничтожить его культуру и историю", — отметила генпрокур Венедиктова.

Речь идет о любимых объектах туристов со всего мира:

- древний город Херсонес Таврический и его хора;

- историческую среду столицы крымских ханов в Бахчисарае — Ханский дворец, Чуфут-Кале;



- Крымская астрофизическая обсерватория;



- башня Константина и доков Башню в Феодосии;



- церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

Речь идет о ряде любимых туристических объектов, известных путешественникам во всем мире. Внимание обращают на ситуацию в древнем городе Херсонесе Таврическом, Крымской астрофизической обсерватории, Керченской церкви Иоанна Предтечи, башни Константина в Феодосии. Также в списке значится и исторически важные объекты в Бахчисарае — Чуфут-Кале и Ханский дворец, которые были резиденциями крымских ханов.



Кроме того, по словам Венедиктова, в сообщении описываются многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей в Крыму, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Москва угрожает проблемами для тех, кто примет участие в "Крымской платформе". Так называемый вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что участники саммита "Крымская платформа" могут получить для себя массу проблем и неприятностей, а также столкнуться с "непредвиденными последствиями".







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