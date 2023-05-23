Украина ответила на скандальное заявление Орбана о невозможности выиграть в войне против России

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не победит в войне против России. Такие слова венгерского политика отреагировали в министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото из открытых источников
Венгерский премьер-министр указал, что не важно, кто на кого напал. Виктор Орбан уверяет, что учитывая все факторы и то, что НАТО никогда не отправит свои войска против России, Украина все равно проиграет эту войну.
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Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал заявления венгерского политика, отметив, что в Кремле радуются, ведь Орбан пытается снять ответственность с России за ее нападение на территорию Украины. Кроме того, Николенко вспомнил о начале полномасштабного вторжения российских сил, когда Украине не давали шансов на жизнь.
Олег Николенко добавляет, что единственным путем мира в Украине и Европе является победа украинских сил и выход российской армии с временно оккупированных территорий.
Также "Комментарии" писали, что Россия возмущена демонстрацией силы: крупнейший авианосец США направляется в Европу.
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