Украина ответила на скандальное заявление Орбана о невозможности выиграть в войне против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не победит в войне против России. Такие слова венгерского политика отреагировали в министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото из открытых источников

Венгерский премьер-министр указал, что не важно, кто на кого напал. Виктор Орбан уверяет, что учитывая все факторы и то, что НАТО никогда не отправит свои войска против России, Украина все равно проиграет эту войну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал заявления венгерского политика, отметив, что в Кремле радуются, ведь Орбан пытается снять ответственность с России за ее нападение на территорию Украины. Кроме того, Николенко вспомнил о начале полномасштабного вторжения российских сил, когда Украине не давали шансов на жизнь.

"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", — уверяет спикер министра иностранных дел Украины.

Олег Николенко добавляет, что единственным путем мира в Украине и Европе является победа украинских сил и выход российской армии с временно оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан не может определить природу войны в Украине. По его словам, он не понимает, воюют ли две страны или всю войну контролирует какая-то третья сторона. Кроме того, Германия уже открыто критикует Венгрию за препятствование работе ЕС для помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия возмущена демонстрацией силы: крупнейший авианосец США направляется в Европу.