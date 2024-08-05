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Slava Kot
Министерство иностранных дел назвало решение Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной поспешным и недальновидным. В МИДе заявили, что Украина придерживается международного права, а по решению Мали может принять необходимые дипломатические решения.
Украина отреагировала на решение Мали разорвать дипломатические отношения. Фото из открытых источников
Переходное правительство Республики Мали обвинило Украину в поддержке повстанцев-туарегов, недавно разбивших российских наемников ЧВК "Вагнер" и малийских военных. В Бамако считают, что действия украинской власти стали нарушением суверенитета Мали, которые выходят за рамки иностранного вмешательства и якобы являются явной агрессией, поэтому Мали объявило о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной.
В МИД Украины решительно отвергли такие заявления Мали, указав, что Киев безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.
В украинском МИД подчеркнули, что Украина известна в Африке как игрок, осуществляющий обеспечение региональной безопасности. Украина провела ряд операций под эгидой ООН, в частности, в период 2019-2022 годов в Мали. В украинском ведомстве также указали, что власти Мали игнорируют, что за них воюют российские наемники, совершающие многочисленные военные преступления.
Министерство иностранных дел добавило, что Украина может принять ответные меры на недружественные действия Мали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повстанцы-туареги предложили передать Украине пленных вагнеровцев.
Также "Комментарии" писали, что только одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после ее полномасштабного вторжения.
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