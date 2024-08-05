Министерство иностранных дел назвало решение Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной поспешным и недальновидным. В МИДе заявили, что Украина придерживается международного права, а по решению Мали может принять необходимые дипломатические решения.



Украина отреагировала на решение Мали разорвать дипломатические отношения. Фото из открытых источников

Переходное правительство Республики Мали обвинило Украину в поддержке повстанцев-туарегов, недавно разбивших российских наемников ЧВК "Вагнер" и малийских военных. В Бамако считают, что действия украинской власти стали нарушением суверенитета Мали, которые выходят за рамки иностранного вмешательства и якобы являются явной агрессией, поэтому Мали объявило о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной.

В МИД Украины решительно отвергли такие заявления Мали, указав, что Киев безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

"Решение Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванного защитить все страны мира, в том числе африканские", — сообщили в украинском ведомстве.

В украинском МИД подчеркнули, что Украина известна в Африке как игрок, осуществляющий обеспечение региональной безопасности. Украина провела ряд операций под эгидой ООН, в частности, в период 2019-2022 годов в Мали. В украинском ведомстве также указали, что власти Мали игнорируют, что за них воюют российские наемники, совершающие многочисленные военные преступления.

"Подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки", — указали в МИД Украины.

Министерство иностранных дел добавило, что Украина может принять ответные меры на недружественные действия Мали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повстанцы-туареги предложили передать Украине пленных вагнеровцев.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после ее полномасштабного вторжения.