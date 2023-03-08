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Появилась официальная реакция Украины на протесты в Грузии

МИД Украины выразил солидарность с вышедшим на протесты грузинским народом

сегодня, 15:19
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Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на события в Грузии, где 7 октября начались массовые протесты из-за закона об "иностранных агентах", который, по мнению Украины, Евросоюза и грузинского народа, противоречит европейским ценностям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Украины.

Появилась официальная реакция Украины на протесты в Грузии

Украина выразила солидарность грузинскому народу. Фото из открытых источнико

7 марта в грузинское общество активизировалось и вышло на мирные протесты против нового законопроекта об "иностранных агентах", который пророссийское правительство приняло в первом чтении. Закон подобен ранее принятому в России. Власти страны применили силу (водометы, слезоточивый газ) и разогнали протестующих.


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В МИД Украины сообщили, что страна, которая пытается обрести членство в Евросоюзе, должна дать своим гражданам основные ценности Европы, среди которых права и свобода, в том числе и на мирный протест.

"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", — заявили в МИД Украины.

Также МИД Украины благодарны за позицию президентки Грузии Саломе Зурабишвили, которая хочет ветировать этот закон. После вчерашних протестов ожидается, что грузинская оппозиция снова соберется на митинги в 15:00.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая настоящая причина беспорядков в Грузии — почему страна выбрала путь заигрывания с РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия отреагировала на обвинения в сторону Украины в взрывах на Nord Stream. По мнению министра обороны страны, это могла быть спецоперация под фальшивым флагом.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-podij-v-tbilisi
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