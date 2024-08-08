Украина отреагировала на приглашение Путина

Мексика направила приглашение для Владимира Путина принять участие в инаугурации новоизбранной президентки Клаудии Шейнбаум. Посольство Украины в Мексике отреагировало и призвало мексиканское правительство арестовать российского диктатора.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинское посольство в Мексике в связи с информацией о приглашении Путина на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум выступило с заявлением.

"Мы надеемся, что правительство Мексики знает о том, что Владимир Путин является военным преступником, получившим ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", — говорится в заявлении.

В посольстве Украины отметили, что надеются на выполнение мексиканского правительства международного приказа об аресте российского диктатора и передаче его в судебный орган ООН в Гааге.

"Это позорное преступление станет одной из многих причин, почему Путину вместе с остальным военно-политическим руководством России однажды придется предстать перед правосудием за начало полномасштабного вторжения в Украину, санкционируя бомбардировки, стрельбу, пытки, изнасилование и ограбление украинского народа", — указывают в украинском ведомстве.

Государственный департамент США также прокомментировал эту ситуацию, заявив, что присутствие "автократа, ответственного за столько смертей и разрушений, приуменьшит то, что станет историческим моментом для Мексики".

Клаудия Шейнбаум, победившая на июньских президентских выборах, станет первой женщиной-президентом Мексики. Ее инаугурация намечена на 1 октября 2024 года.

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