Украина отреагировала на приглашение Путина

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Slava Kot
Мексика направила приглашение для Владимира Путина принять участие в инаугурации новоизбранной президентки Клаудии Шейнбаум. Посольство Украины в Мексике отреагировало и призвало мексиканское правительство арестовать российского диктатора.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Украинское посольство в Мексике в связи с информацией о приглашении Путина на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум выступило с заявлением.
В посольстве Украины отметили, что надеются на выполнение мексиканского правительства международного приказа об аресте российского диктатора и передаче его в судебный орган ООН в Гааге.
Государственный департамент США также прокомментировал эту ситуацию, заявив, что присутствие "автократа, ответственного за столько смертей и разрушений, приуменьшит то, что станет историческим моментом для Мексики".
Клаудия Шейнбаум, победившая на июньских президентских выборах, станет первой женщиной-президентом Мексики. Ее инаугурация намечена на 1 октября 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Монголии призвали арестовать белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Также "Комментарии" писали, что Путин придумал новый план, как остановить помощь Украине.
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