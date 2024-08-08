logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина отреагировала на приглашение Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина отреагировала на приглашение Путина

Появилась реакция Украины на решение Мексики пригласить российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию нового президента.

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мексика направила приглашение для Владимира Путина принять участие в инаугурации новоизбранной президентки Клаудии Шейнбаум. Посольство Украины в Мексике отреагировало и призвало мексиканское правительство арестовать российского диктатора.

Украина отреагировала на приглашение Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинское посольство в Мексике в связи с информацией о приглашении Путина на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум выступило с заявлением.

"Мы надеемся, что правительство Мексики знает о том, что Владимир Путин является военным преступником, получившим ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", — говорится в заявлении.

В посольстве Украины отметили, что надеются на выполнение мексиканского правительства международного приказа об аресте российского диктатора и передаче его в судебный орган ООН в Гааге.

"Это позорное преступление станет одной из многих причин, почему Путину вместе с остальным военно-политическим руководством России однажды придется предстать перед правосудием за начало полномасштабного вторжения в Украину, санкционируя бомбардировки, стрельбу, пытки, изнасилование и ограбление украинского народа", — указывают в украинском ведомстве.

Государственный департамент США также прокомментировал эту ситуацию, заявив, что присутствие "автократа, ответственного за столько смертей и разрушений, приуменьшит то, что станет историческим моментом для Мексики".

Клаудия Шейнбаум, победившая на июньских президентских выборах, станет первой женщиной-президентом Мексики. Ее инаугурация намечена на 1 октября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Монголии призвали арестовать белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что Путин придумал новый план, как остановить помощь Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости