Украина отреагировала на передачу Венгрии украинских военнопленных из РФ

Официальный Киев оказался не проинформирован о том, что идут переговоры между Будапештом и Москвой о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных – закарпатских венгров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Как отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сегодня в МИД пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.

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"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", – отметил дипломат.

В то же время представитель МИД акцентировал внимание на том, что "освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость".

Отметим, ранее вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, закарпатских венгров, о чем ранее заявила Русская православная церковь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия активно призывает к "миру" в Украине и намекает, что Крым стал частью РФ. В итоге скандальные карты попали в сеть.



