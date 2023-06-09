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Украина отреагировала на передачу Венгрии украинских военнопленных из РФ

В МИД Украины фактически намекнули, что власти Венгрии напрямую с властями РФ договорились об обмене пленными, демонстративно не оповестив об этом Украину

сегодня, 16:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Официальный Киев оказался не проинформирован о том, что идут переговоры между Будапештом и Москвой о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных – закарпатских венгров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина отреагировала на передачу Венгрии украинских военнопленных из РФ

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Как отметил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сегодня в МИД пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.


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"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", – отметил дипломат.

В то же время представитель МИД акцентировал внимание на том, что "освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость".                                                                                                                           

Отметим, ранее вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, закарпатских венгров, о чем ранее заявила Русская православная церковь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия активно призывает к "миру" в Украине и намекает, что Крым стал частью РФ. В итоге скандальные карты попали в сеть.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0kq2kHPEp5teSYDrpgarahsHLYJkamf94cdruTTaScHhzf6PBDocjbtHpzXKfVDGLl
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