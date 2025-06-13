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Украина отреагировала на операцию Израиля против Ирана

В МИД Украины акцентировали, что Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами

сегодня, 12:46
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Кравцев Сергей

Официальный Киев внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне атаки Израиля на Иран. Призывает к избежанию дестабилизации региона и предотвращению гражданских жертв. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Украина отреагировала на операцию Израиля против Ирана

Атака Израиля на Иран. Фото: из открытых источников

"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", — отмечает МИД.

В то же время ведомство акцентирует, что иранский режим поддерживает Российскую Федерацию (РФ) в войне против Украины и предоставляет стране-террористу вооружение. В частности, именно Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

Как отмечает МИД Украины, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и международного сообщества.

"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи", — добавляет МИД Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской операции "Паутина". Об этом пишут израильские СМИ. Отмечается, что ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников, с которой и были нанесены атаки.

По информации Al Jazeera, дроны-камикадзе совершили целенаправленные удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля" на иранской военной базе Асфагабад вблизи Тегерана.




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