В МИД ответили, есть ли еще надежда, что Трамп в силах остановить войну в Украине

Украина все еще не потеряла веру в то, что глава Белого дома Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну. Об этом во время форума GLOBSEC-2025 заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр признался, что одно из искренних его желаний, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что, в свою очередь, означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.

"Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", — добавил топ-дипломат.

Андрей Сибига напомнил, что на следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня. Как он отметил, это было именно американское предложение. Впрочем, для достижения цели – Запад должен усиливать давление на Россию.

"А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", — отметил министр.

В том же числе Андрей Сибига утвердительно ответил на вопрос о том, важен ли Дональд Трамп для достижения мира. По его словам, рецепт завершения войны прост — лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны.

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