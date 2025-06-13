В МИД ответили, есть ли еще надежда, что Трамп в силах остановить войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина все еще не потеряла веру в то, что глава Белого дома Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну. Об этом во время форума GLOBSEC-2025 заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Министр признался, что одно из искренних его желаний, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что, в свою очередь, означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.
Андрей Сибига напомнил, что на следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня. Как он отметил, это было именно американское предложение. Впрочем, для достижения цели – Запад должен усиливать давление на Россию.
В том же числе Андрей Сибига утвердительно ответил на вопрос о том, важен ли Дональд Трамп для достижения мира. По его словам, рецепт завершения войны прост — лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны.
Читайте также на портале "Комментарии" - США имеют арсенал инструментов, чтобы нанести существенный удар по России. Сейчас Конгресс рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ, включая вторичные санкции в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. По оценкам, эти меры могут уменьшить нефтяные доходы Кремля на 20%, увеличив стоимость бензина в США лишь на 15 центов за галлон. Об этом пишет издание The Washington Post.
Новости