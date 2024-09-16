Украина отреагировала на истерическую реакцию Кремля после обращения в ООН

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение Украины обратиться к ООН и Красному Кресту "провокациями". Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на слова Пескова и заявил, что реакция Кремля говорит сама за себя.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий заявил, что Россия презирает собственный народ, а руководство РФ пытается скрыть ситуацию в Курской области.

"Реакция Кремля на предложение Украины приобщить ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию. Достаточно красноречиво", — написал Тихий на платформе X.

Напомним, что МИД Украины 16 сентября направило обращение в ООН и Красный Крест, чтобы представители организаций прибыли в Курскую область. Целью этого является попытка осуществить "должное обеспечение основополагающих прав человека".

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что ООН и МККК не будет рассматривать запрос Украины, который, по его словам, является "провокацией".

В настоящее время реакция международных организаций по запросу Украины неизвестна. Президент МККК Мирьяна Сполярич 16 сентября прибыла в Москву, где планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на жалобу России по поводу якобы нарушений Украины прав человека в Курской области.

Также "Комментарии" писали о председателе Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса, который признал, что Организация Объединенных Наций беспомощна перед Россией.