Украина отклонила еще одно предложение о "мирном посредничестве"

Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Багдаде. Так он ответил на предложение Ирака о своем посредничестве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Україна за мир, але за умови звільнення всіх своїх територій

Кулеба подчеркнул, что тогда, как Украина рассматривает "Ирак как страну, способную навести мосты, (...) Россия идет в наступление (...), и это самое большое препятствие на пути к миру".

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По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми царит напряженность" и "готов быть на службе мира".

"Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", — приводит агентство AP его слова на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, нынешний визит Кулебы в Багдад – первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

"В настоящее время правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения России", – приводит слова Кулебы пресс-служба ведомства.

В рамках визита Кулеба обсудил со своим иракским коллегой и вопросы поставок украинского зерна в Ирак, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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