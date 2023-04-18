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Украина отклонила еще одно предложение о "мирном посредничестве"

Условие для переговоров в Украине прежнее - вывод войск

сегодня, 09:42
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Автор:

Константин Куликов

Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Багдаде. Так он ответил на предложение Ирака о своем посредничестве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Украина отклонила еще одно предложение о "мирном посредничестве"

Україна за мир, але за умови звільнення всіх своїх територій

Кулеба подчеркнул, что тогда, как Украина рассматривает "Ирак как страну, способную навести мосты, (...) Россия идет в наступление (...), и это самое большое препятствие на пути к миру".


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По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми царит напряженность" и "готов быть на службе мира".

"Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", — приводит агентство AP его слова на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, нынешний визит Кулебы в Багдад – первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

"В настоящее время правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения России", – приводит слова Кулебы пресс-служба ведомства.

В рамках визита Кулеба обсудил со своим иракским коллегой и вопросы поставок украинского зерна в Ирак, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Между тем, Китай хочет продвигать еще один мирный план.

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