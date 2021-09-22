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Украина обсудила с Канадой перспективы военных отношений

В Канаде пообещали поддержку украинской армии

сегодня, 10:29
Автор:

Антон Рудак

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец пообщался с директором канадской программы PROTECT Майклом Маккарти о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента.

Украина обсудила с Канадой перспективы военных отношений

Встреча с канадскими партнерами, фото Офиса президента

Партнеры обсудили вопросы углубления сотрудничества Украины и Канады в сфере обороны. Наибольшее внимание собеседники уделили совершенствованию кадровой политики в структурах кадровой безопасности и обороны Украины. Роман Машовец считает, что надо менять систему управления персоналом. Ведь именно из-за нее будут происходить изменения в военном секторе. Также украинская сторона проинформировала партнеров, что отбор кандидатов на должности наивысшего руководства ВСУ соглашается с президентом.

Со своей стороны Майкл Маккарти высказал неизменность позиции Канады о поддержке Украины в противостоянии гибридной войне, которую развязала Россия. Майкл Маккарти отметил, что готов помочь со стороны его страны для оказания помощи украинской армии.

На встрече присутствовал атташе по вопросам обороны Посольства Канады полковник Роберт Фостер, который поблагодарил Украину за спасение канадских граждан и их эвакуации из афганского Кабула самолетами Вооруженных Сил Украины. Роберт Фостер отметил, что это был пример высокого уровня совместимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Канада не хочет открывать свои границы для туристов. Журналисты сообщают, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граница будет оставаться закрытым до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% — обе вакцины. Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу и только 14,7% населения прошли обе прививки.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/roman-mashovec-obgovoriv-z-kanadskoyu-doradchoyu-grupoyu-per-70693
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