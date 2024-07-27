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Украина не использует свои возможности для давления на партнеров: в чем проблема

Киев неэффективно использует войну для увеличения международной поддержки

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Украина очень слабо использует на международной арене состояние войны для давления на партнеров, заявил эксперт-международник Евгений Магда.

Украина не использует свои возможности для давления на партнеров: в чем проблема

Мир теряет интерес к войне в Украине. Фото из открытых источников

"Опыт украинской армии, возможность проверки эффективности западного оружия на поле боя, террористические удары по тыловым городам – все это инструменты, которые Украина практически не использует для достижения своих целей в диалоге с союзниками", — заявил Евгений Магда.

По словам эксперта-международника, членам Североатлантического альянса Украина должна доносить месседж, что ее вступление в НАТО является предохранителем войны в Европе, поскольку Альянс усилится крупнейшей на европейском континенте армией с огромным боевым опытом.

"У Украины нет понимания, что стратегическое движение должно состоять из тактических шагов. У нас нет на Западе постоянных каналов продвижения информации, которые до 2022 года были в России благодаря тому же пропагандистскому каналу Russia Today, который был одной из кнопок для европейского обывателя. Возьмем в пример мирный план Владимира Зеленского. На Западе знают о 10 пунктах достижения мира от Зеленского? Убежден, что там представления нет, из каких пунктов составляется план украинского президента о завершении войны", — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что Украина переломила ситуацию в Черном море, однако о достижениях украинских морских дронов мир мало что знает.

"После террористической атаки на "Охматдет" Украина должна была сразу же распространить в публичном пространстве тезис, что мир без России возможен, но этого никто не сделал", — отметил он.

По словам эксперта, Украина должна капитализировать поле боя и получать новую помощь за счет продвижения темы войны.

"Мы должны также показать нашим партнерам свою уникальность, а не быть в отношениях с ними вторым номером", — добавил Евгений Магда.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T0D3-BQwMYM&t=1682s
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