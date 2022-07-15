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"Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета": в Северной Корее ответили на разрыв дипотношений

Министерство иностранных дел КНДР выпустило заявление с реакцией на разрыв дипломатических отношений со стороны Украины после признания Пхеньяном террористов "Л/ДНР"

сегодня, 12:55 comments1009
Автор:

Денис
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МИД Северной Кореи в ответ на разрыв дипотношений Украиной заявило, что Украина якобы не принимает независимых решений из-за влияния США. Об этом сообщает издание Reuters. 

"Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета": в Северной Корее ответили на разрыв дипотношений

фото центрального информационного агентства Северной Кореи

Украина "не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Северной Кореи. 

Также в Северной Корее заявили, что ее ядерная и ракетная программы являются "средством самообороны", и обвинили Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения", — добавили в МИД. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что террористическую "ДНР" признала тоталитарная Северная Корея. Северная Корея в среду, 13 июля, признала террористическую группировку "ДНР". Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что новые детали удара по Виннице: сколько тел детей и взрослых еще не идентифицировали. В Виннице не идентифицировали двоих погибших детей и 11 взрослых. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Маляр рассказала, почему данные о погибших украинских военных засекречены. В Минобороны не разглашают количество погибших военных. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что россия – государство-террорист: Украина может запустить процесс — почему до сих пор Запад медлит. Запад до сих пор во многом зависим от России, поэтому, как может, оттягивает с радикальными шагами в сторону Москвы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-says-ukraine-cant-talk-about-sovereignty-while-aiding-us-2022-07-15/
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