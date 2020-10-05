Украина настроена присоединиться к санкциям против Беларуси, - Кулеба

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Максим Иванов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью “BBC News Украина”, в котором поделился своим видением касательно присоединения Украины к возможным санкциям ЕС против Беларуси.
Фото: РБК
Министр заявил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы поддерживать народ соседней страны. Однако он подчеркнул, что для Украины это более рискованно, чем для членов НАТО и ЕС, поскольку наша страна не находится под “зонтиком защиты” этих организаций, и влияние России в Беларуси несет угрозу украинской национальной безопасности.
Кулеба заявил, что Украина может присоединиться именно к персональном санкциям против неккоторых представителей белорусской власти, однако экономических санкций и ограничения торговли с Беларусью на официальном уровне не будет.
Однако Кулеба подчеркнул, что эту позицию могут пересмотреть, если Россия начнет контролировать белорусские предприятия.
Также министр заявил, что посол Украины продолжит работать в Минске, и сокращения украинского дипломатического представительства в Беларуси не будет.
Как ранее писали "Комментарии", белорусские правозащитники сообщают о задержании около 200 человек в ходе протестов в Беларуси.
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