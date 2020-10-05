Украина настроена присоединиться к санкциям против Беларуси, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью “BBC News Украина”, в котором поделился своим видением касательно присоединения Украины к возможным санкциям ЕС против Беларуси.



Фото: РБК

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", — сообщил Кулеба.

Министр заявил, что сейчас Украина делает все необходимое, чтобы поддерживать народ соседней страны. Однако он подчеркнул, что для Украины это более рискованно, чем для членов НАТО и ЕС, поскольку наша страна не находится под “зонтиком защиты” этих организаций, и влияние России в Беларуси несет угрозу украинской национальной безопасности.

Кулеба заявил, что Украина может присоединиться именно к персональном санкциям против неккоторых представителей белорусской власти, однако экономических санкций и ограничения торговли с Беларусью на официальном уровне не будет.

"Что касается экономического взаимодействия — мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже — мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", — рассказал глава МИД.

Однако Кулеба подчеркнул, что эту позицию могут пересмотреть, если Россия начнет контролировать белорусские предприятия.

Также министр заявил, что посол Украины продолжит работать в Минске, и сокращения украинского дипломатического представительства в Беларуси не будет.

Как ранее писали "Комментарии", белорусские правозащитники сообщают о задержании около 200 человек в ходе протестов в Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!