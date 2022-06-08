Украина начала получать первые транши от США из выделенных 40 млрд долларов: подробности

По ее словам, деньги пришли в рамках пакета в 40 миллиардов долларов. 21 мая президент Байден подписал ленд-лиз о помощи Украине.

В Украину пришел очередной транш от США – миллиард долларов в рамках финансовой помощи. В скором времени должен прийти еще один транш. Об этом сообщила новый посол США в Украине Бриджит Бринк .

"Прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже прибыла. В рамках пакета 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая", – рассказала глава дипломатического представительства США.

Кроме этого посол сказала, что идет работа над тем, чтобы ускорить оказание еще большей помощи Украине во время войны.

Также Бринк отметила, что сейчас в США прилагается немало усилий, чтобы ускорить отправку еще большей помощи для украинцев.

"Соединенные Штаты убедятся, что наша помощь досталась нуждающимся и поддержала демократическую Украину", — резюмировала Бринк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему РФ важно захватить Северодонецк – что происходит на фронте. Украинские военные "держат" Северодонецк, но с каждым днем это все труднее делать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов Комментируя, почему россияне так упорно, несмотря на потери, штурмуют Северодонецк и Лисичанск, эксперт напомнил: с тех пор как война приобрела фронтальные формы, ключевым моментом является борьба за выступления. Вспомнить ту же Курскую дугу, когда немцы хотели сжать Курское выступление.