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Украина начала получать первые транши от США из выделенных 40 млрд долларов: подробности

Украина получила от США миллиард долларов в рамках финансовой помощи

8 июня 2022, 23:32
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украину пришел очередной транш от США – миллиард долларов в рамках финансовой помощи. В скором времени должен прийти еще один транш. Об этом сообщила новый посол США в Украине Бриджит Бринк .

Украина начала получать первые транши от США из выделенных 40 млрд долларов: подробности

Посол США в Украине Бриджит Бринк (фото из открытых источников)

По ее словам, деньги пришли в рамках пакета в 40 миллиардов долларов. 21 мая президент Байден подписал ленд-лиз о помощи Украине.

"Прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже прибыла. В рамках пакета 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая", – рассказала глава дипломатического представительства США.

Кроме этого посол сказала, что идет работа над тем, чтобы ускорить оказание еще большей помощи Украине во время войны.

Также Бринк отметила, что сейчас в США прилагается немало усилий, чтобы ускорить отправку еще большей помощи для украинцев.

"Соединенные Штаты убедятся, что наша помощь досталась нуждающимся и поддержала демократическую Украину", — резюмировала Бринк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему РФ важно захватить Северодонецк – что происходит на фронте. Украинские военные "держат" Северодонецк, но с каждым днем это все труднее делать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов Комментируя, почему россияне так упорно, несмотря на потери, штурмуют Северодонецк и Лисичанск, эксперт напомнил: с тех пор как война приобрела фронтальные формы, ключевым моментом является борьба за выступления. Вспомнить ту же Курскую дугу, когда немцы хотели сжать Курское выступление.


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Источник: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/pfbid0EAmw7kN4DuqkGpn9hAmB8K4rbFUyHh8dHRTLrRqXpkUG1sc4HJvrWnXYG1RBwQkZl
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