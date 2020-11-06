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Украина и Венгрия уладили конфликт связан с выборами по «смс» - Кулеба

Дмитрий Кулеба учит пользователей Facebook как надо применять дипломатию с современными технологиями

сегодня, 21:35
Автор:

Диденко Светлана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook рассказал о конструктивных диалогах и как он проводит дипломатические беседы со своим венгерским политиком. Кулебе удалось урегулировать конфликт с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто.

Украина и Венгрия уладили конфликт связан с выборами по «смс» - Кулеба

Фото: zik.ua

Напомним, накануне местных выборов в Украине было зафиксировано акты агитации венгерских властей в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины. Речь шла о призыве Сиярто к венгерцам, проживающих в Украине. Министр подталкивал соотечественников, проживающих в Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Сообщение с агитацией венгерский политик распространил на своей странице в Facebook, который датирован 25 октября. Также в своем письме выразил поддержку мэру Берегово.

Министр Кулеба отметил, что когда другая сторона пересекает его "красную линию", он поддерживает жестокий, но грамотный стиль ответа.

"Отношения с соседями и у людей, и у государств — это всегда долго и всегда со взлетами и падениями. Людям, правда, немного легче. Они могут переехать, а государства — нет ", — сообщает Дмитрий Кулеба.

В заметке Министр отмечает, что отношения между странами необходимые для получения поддержки Венгрии в ЕС и НАТО. Далее он сообщает о поддержке венгерского коллеги, когда тот заболел коронавирус, где и проявилась "смс-дипломания".

"... когда узнал, что Петер заболел COVID-19, сразу по-человечески написал ему смс-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом. Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, covid, жизни и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях", — сообщает глава Министерства иностранных дел Украины.

Политики договорились "перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами" и в дальнейшем продолжить строить конструктивный диалог.

"Скоро снова матч между Динамо Киев и Ференцварош", — продолжает Кулеба. "С Петером договорились смотреть матч вместе дистанционно и обмениваться впечатлениями в смс".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине введут карантин выходного дня.


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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba
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