Украина заявила о вмешательстве Венгрии в выборы: подробности скандала

Во время местных выборов разгорелся скандал между Украиной и Венгрией. Сегодня, 26 октября, МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто ноту протеста, говорится в сообщении министерства.

Причина, говорят в МИД, факты политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября. Речь идет о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". Об этом он написал на своей странице в Facebook прямо в день выборов. Выразил он поддержку и в пользу действующего мэра Берегово.

Украинская сторона решительно выступила против такой прямой агитации. В МИД заявили, что публичные заявления официальных лиц Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к украинцам венгерского происхождения голосовать за определенную партию — недопустимы.

Отмечается, что действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статье 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

"Министерство еще раз призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характеру украинского-венгерских отношений", — говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК объявила окончательные данные по явке на выборах.

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