Украина и Турция провели консультации в формате "Квадрига": что это значит

24 марта в Анкаре состоялись политико-оборонные консультации уполномоченных представителей министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции — национальных координаторов формата двустороннего взаимодействия "Квадрига". О перспективах украинско-турецких отношений, о том, где и как мы сотрудничаем и можем сотрудничать, рассказала порталу "Комментарии" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

Украина и Турция провели консультации (фото из открытых источников)

"Для Украины, прежде всего, важна политическая поддержка со стороны Турции территориальной целостности нашей страны, непризнание нелегальной аннексии Крымского полуострова Россией. Это важно во всех аспектах. На уровне политически и дипломатических заявлений, практической реализации. Речь об отказе от ведения любых проектов, связанных с полуостровом, от захода турецких судов в порты Крыма и Севастополя, от визитов туда на официальном уровне. И мы видим понимание турецкой стороны на этом направлении", — отмечает Евгения Габер.

По ее словам, еще важный один трек на этом направлении — крымскотатарский.

"Всё, что касается поддержки официальной Анкарой крымских татар. Это, к примеру, помощь и участие Турции в переговорах с российской стороной по поводу освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины, в том числе крымских татар, — и на территории Крыма, и на территории РФ, — поясняет эксперт. — Еще один момент — Крымская платформа. Участие в ней Турции — это не только знак солидарности с Украиной, но и сигнал вовне. Для многих стран тюркского мира позиция Турции является важной. Так что и в рамках Крымской платформы, и в рамках других международных организаций (ООН и так далее) мы рассчитываем на помощь Турции. В том числе в контактах с мусульманскими странами. Там, где Украина не имеет достаточного дипломатичного ресурса, наши турецкие партнеры могут озвучивать важные для нас тезисы, созвучные с их позицией".

Это одно важное направление — военно-техническое, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе.

"Есть много совестных проектов, которые находятся на разных стадиях реализации. Это и поставка турецких систем связи для Вооружен сил Украины (компания Aselsan), и сотрудничество по беспилотникам, в том числе Bayraktar TB2. Сотрудничество идет активное. ГП "Ивченко-Прогресс", поставляет украинские двигатели для оборудования турецких беспилотников. Сейчас мы БПЛА закупаем, но на будущее идет речь, что на территории Украины может быть создано совместное предприятие по производству и крупно-узловой сборке беспилотников. Также развивается сотрудничество в авиационной сфере. Турецкая сторона заинтересована не только в наших авиационных двигателях, но и в закупке Ан-178, нашего среднемагистрального самолета", — подчеркивает Евгения Габер.

Еще направление — модернизация турецкой техники. Несколько лет назад был заключен контракт на модернизацию украинскими специалистами многоцелевых вертолетов Ми-17 Главного командования жандармерии Турции.

"Также всё, что касается боевых модулей для бронетехники – двигатели, трансмиссия. Всё, что украинская сторона может производить, а турецкая готова закупать. Есть и более мелкие контракты, проекты на ранних стадиях, о которых пока говорить рано, — отмечает эксперт. — В течение 2020 года между Украиной и Турцией был подписан ряд соглашений. В том числе рамочное — о военно-техническом сотрудничестве. Оно создает финансовые и правовые рамки для реализации всех проектов в оборонке. Также есть соглашение о предоставлении финансовой помощи турецкой стороной Украине — для закупки в Турции определенных видов товаров для нужд ВСУ, для подготовки украинских военных на базе турецких учебных центров. Всё это дополняет, делает более общей картину сотрудничества между нашими странами в военно-технической сфере".

Говоря о "Квадриге" (встречи в формате 2+2 — главы МИД и Минобороны), Евгений Габер назвала его возможностью подчеркнуть стратегический характер двухсторонних отношений и послать важные сигнал вовне.

"Любые встречи такого уровня пристально мониторятся всеми странами региона, — поясняет эксперт. — В том числе, безусловно, Россией. Они в очередной раз подчеркивают нашу близость и солидарность с Турцией по многим вопросам касательно безопасности в регионе, по многим процессам, которые происходят в Черноморском бассейне и не только".

Характеризуя торговые отношения между нашими странами, Евгения Габер напомнила, что Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) пока не подписано.

"Каждая из сторон старается защитить национального производителя. И есть группа товаров, по которым позиции еще предстоит согласовать. Но главное, что политическая воля о ЗСТ есть, — подчеркивает эксперт. – А еще для нас интересен турецкий опыт государственно-частного партнерства. В этой сфере Турция шагнула вперед, нам есть ему поучиться. Еще направление — создание технопарков, промышленно-индустриальных зон. Успешный турецкий опыт создания таких кластеров для развития промышленности для нас интересен и полезен".

Ложкой дегтя является сотрудничество турецкой сторон с РФ по ряду стратегических проектов. Это и Турецкий поток, это и АЭС "Аккую", которую строит Росатом на южном побережье Турции, это и пресловутая закупка турками российских зенитных ракетных систем С-400.

"Но это тот случай, когда украинская сторона признаёт право турецкой стороны развивать отношения с теми партнерами, с которыми официальная Анкара считает нужным. Мы не имеем право вмешиваться в двухсторонние турецко-российские отношения. Что можем — так это предложить свои интересные проекты, чтобы заинтересовать Турцию сотрудничать по тем или иным направлениям с Украиной, а не с РФ", — резюмирует Евгения Габер.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Министерство финансов изучает вопрос об увеличении оборонного финансирования в 2021 году. Об этом он заявил сегодня во время совещаний и по оборонного бюджета на 2021.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!