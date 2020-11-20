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Главная Новости Политика внешняя политика Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза
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Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза

Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу

сегодня, 22:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза. Об этом сообщает украинское Посольство в Великобритании. 

Украина и Соединенное королевство Великобритании обговаривают возможность введения безвиза

Посольство констатирует факт, что многие ограничения лишают возможности туристов попасть в соответствующие страны. Украинская и британская стороны заявляют о том, что на данный момент ведут переговоры об упрощении визового режима для обоих сторон. 

Известно, что на сегодняшний день стоимость визы в Британию составляет 100 фунтов. В зависимости от курса, в евро єто – 100-110€. При оформлении сюда также входит работа визового менеджера – 20-30 евро. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось уладить вопрос о потере бизвиза с Европейским Союзом после решения Конституционного суда касаемо антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента. По данным источника, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что после скандального решения судей КСУ от 27 октября, Офис Зеленского получил множество звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были очень обеспокоены данным решением суда.



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Источник: https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1329857979546542080
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