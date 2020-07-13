Украина и НАТО: поможет ли альянс эффективно противостоять России

Украинские эксперты специально для издания "Комментарии" назвали преимущества от вступления Украины и Грузии в НАТО, а также отметили, как на это повлияет американская политика.

"НАТО сегодня стремится укрепить восточный фланг"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос выделяет в этом контексте три аспекта.



"Первое. НАТО сегодня стремится укрепить свой восточный фланг и сделать более действенным курс на сдерживание агрессивной России. Вклад в это со стороны Украины и Грузии, несомненно, повысил бы эффективность НАТО на этом направлении", – считает Олег Белоколос.

Второй аспект, по словам эксперта, заключается в том, что возможности Альянса непосредственно зависят от военных и экономических возможностей его стран-участниц.

"Ускоренное развитие этих составляющих и существенное повышение уровня того, что сегодня в мире называют "национальной устойчивостью" (national resilience), – надежный путеводитель Киева на пути к НАТО", – подчеркивает Олег Белоколос.

Третьим аспектом он считает необходимость Украине сделать всё возможное для дальнейшего расширения имеющейся поддержки в Конгрессе США со стороны обеих партий – республиканцев и демократов.

"Это должно стать наиглавнейшим заданием украинской дипломатии на сегодняшнем этапе", – уверен эксперт-международник.

"Для противодействия агрессивной России нужно усиливать НАТО"

Позиция конгрессменов объяснима, считает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.



"Для противодействия агрессивной России, аппетиты которой ни на йоту не уменьшились, нужно усиливать НАТО, – поясняет он. – На данный момент реальными кандидатами, причем серьезно мотивированными, являются лишь Грузия и Украина", - считает эксперт.

В будущем, считает Вадим Трюхан, это могут быть также Беларусь и Сербия, в которых сейчас происходят довольно болезненные внутриполитические процессы.

"На практике же поддержка Конгрессом расширения НАТО за счет Украины и Грузии может означать одно – перспективы ускорения процесса становятся вполне реальными", – резюмирует политэксперт.

"Американские законодатели являются драйверами противостояния российской гибридной агрессии"

"Подобные заявление Конгресса США меня не удивляют, – признался политический эксперт Евгений Магда. – Именно американские законодатели являются во многом драйверами противостояния российской гибридной агрессии".



Но не стоит забывать о еще одном факте, призывает эксперт.

"В ноябре 2020 вместе с президентскими выборами в США пройдут и выборы в Палату представителей. Соответственно, действующие парламентарии стремятся продемонстрировать свою активность в сфере внешней политики", – поясняет Евгений Магда.

Поэтому эксперт не считает, что из озвученного заявления проистекает, что Украина и Грузия получат мощный импульс для вступления в НАТО.

"Но они получили еще одно подтверждение того, что их хотят там видеть в перспективе, сроки которой сегодня определить не представляется возможным", – отмечает Евгений Магда.

Как ранее писали "Комментарии", НАТО готов наращивать военную мощь в Черном море.

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