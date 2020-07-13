Украина и НАТО: поможет ли альянс эффективно противостоять России

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Владимир Лавский
Украинские эксперты специально для издания "Комментарии" назвали преимущества от вступления Украины и Грузии в НАТО, а также отметили, как на это повлияет американская политика.
Эксперт-международник, глава правления неправительственной
организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос выделяет в этом контексте
три аспекта.
"Первое. НАТО сегодня стремится укрепить свой восточный
фланг и сделать более действенным курс на сдерживание агрессивной России. Вклад
в это со стороны Украины и Грузии, несомненно, повысил бы эффективность НАТО на
этом направлении", – считает Олег Белоколос.
Второй аспект, по словам эксперта, заключается в том, что
возможности Альянса непосредственно зависят от военных и экономических
возможностей его стран-участниц.
"Ускоренное развитие этих составляющих и существенное
повышение уровня того, что сегодня в мире называют "национальной устойчивостью"
(national resilience), – надежный путеводитель Киева на пути к НАТО", –
подчеркивает Олег Белоколос.
Третьим аспектом он считает необходимость Украине сделать
всё возможное для дальнейшего расширения имеющейся поддержки в Конгрессе США со
стороны обеих партий – республиканцев и демократов.
"Это должно стать наиглавнейшим заданием украинской дипломатии на сегодняшнем этапе", – уверен эксперт-международник.
Позиция конгрессменов объяснима, считает политический
эксперт, дипломат Вадим Трюхан.
"Для противодействия агрессивной России, аппетиты которой ни
на йоту не уменьшились, нужно усиливать НАТО, – поясняет он. – На данный момент
реальными кандидатами, причем серьезно мотивированными, являются лишь Грузия и
Украина", - считает эксперт.
В будущем, считает Вадим Трюхан, это могут быть также
Беларусь и Сербия, в которых сейчас происходят довольно болезненные
внутриполитические процессы.
"На практике же поддержка Конгрессом расширения НАТО за счет Украины и Грузии может означать одно – перспективы ускорения процесса становятся вполне реальными", – резюмирует политэксперт.
"Подобные заявление Конгресса США меня не удивляют, –
признался политический эксперт Евгений Магда. – Именно американские
законодатели являются во многом драйверами противостояния российской гибридной
агрессии".
Но не стоит забывать о еще одном факте, призывает эксперт.
"В ноябре 2020 вместе с президентскими выборами в США
пройдут и выборы в Палату представителей. Соответственно, действующие
парламентарии стремятся продемонстрировать свою активность в сфере внешней
политики", – поясняет Евгений Магда.
Поэтому эксперт не считает, что из озвученного заявления
проистекает, что Украина и Грузия получат мощный импульс для вступления в НАТО.
"Но они получили еще одно подтверждение того, что их хотят там видеть в перспективе, сроки которой сегодня определить не представляется возможным", – отмечает Евгений Магда.
Как ранее писали "Комментарии", НАТО готов наращивать военную мощь в Черном море.
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