Украина и еще три страны подали в суд ООН на Иран: какая причина

Украина, Великобритания, Канада и Швеция 4 июля подали общий иск против Ирана в Международный суд ООН. Тегеран обвиняют в нарушении Монреальской конвенции из-за сбития самолета МАУ в 2020 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Часть самолета МАУ, сбитого в Иране. Фото из открытых источников

Украина и еще три страны указывают, что Иран нарушил несколько обязательств в Монреальской конвенции 8 января 2020 года. Именно тогда одна из ветвей исполнительной власти Ирана, а именно военные из Корпуса стражей исламской революции Ирана сбили гражданский самолет МАУ, совершавший рейс PS752.

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"Иран не принял все возможные меры для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752", — говорится в совместном иске Украины, Великобритании, Канады и Швеции.

Кроме того, четыре страны считают, что Тегеран не провел необходимое прозрачное и справедливое расследование сбивания самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, что 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет украинской компании МАУ. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на самолете, погибли. Большинство погибших были гражданами государств, подающих в суд ООН на Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что самолет вылетел из Москвы в Вашингтон. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета и указала, кто на борту.

Также "Комментарии" писали о погоне истребителей, закончившейся катастрофой. В инциденте погибли четыре человека.