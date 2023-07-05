logo

BTC/USD

30406.32

ETH/USD

1911.55

LTC/USD

102.79

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина и еще три страны подали в суд ООН на Иран: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина и еще три страны подали в суд ООН на Иран: какая причина

Четыре страны объявили, что подают иск на Иран в Международный суд ООН.

сегодня, 14:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украина, Великобритания, Канада и Швеция 4 июля подали общий иск против Ирана в Международный суд ООН. Тегеран обвиняют в нарушении Монреальской конвенции из-за сбития самолета МАУ в 2020 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Украина и еще три страны подали в суд ООН на Иран: какая причина

Часть самолета МАУ, сбитого в Иране. Фото из открытых источников

Украина и еще три страны указывают, что Иран нарушил несколько обязательств в Монреальской конвенции 8 января 2020 года. Именно тогда одна из ветвей исполнительной власти Ирана, а именно военные из Корпуса стражей исламской революции Ирана сбили гражданский самолет МАУ, совершавший рейс PS752.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Иран не принял все возможные меры для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752", — говорится в совместном иске Украины, Великобритании, Канады и Швеции.

Кроме того, четыре страны считают, что Тегеран не провел необходимое прозрачное и справедливое расследование сбивания самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, что 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет украинской компании МАУ. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на самолете, погибли. Большинство погибших были гражданами государств, подающих в суд ООН на Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что самолет вылетел из Москвы в Вашингтон. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета и указала, кто на борту.

Также "Комментарии" писали о погоне истребителей, закончившейся катастрофой. В инциденте погибли четыре человека.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/07/5/7165082/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!