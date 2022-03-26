Украина хочет привлечь Китай к переговорам с Россией: есть ли в этом смысл

В Офисе президента считают важным привлечение Китая к переговорам между Украиной и Россией. По мнению Михаила Подоляка, Китай как участник переговоров может повлиять на РФ и помочь остановить войну, ведь только КНР в настоящее время способна общаться с Россией в таком формате, чтобы донести мнения до российских властей. Эффективным ли будет присоединение Китая к переговорам и поможет ли это Украине? За ответом "Комментарии" обратились к экспертам.

Флаги Украины и Китая - фото из открытых источников

Политический консультант, политтехнолог, кандидат политических наук Ярослав Телешун отмечает, что Китай может стать эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

"Нет сомнений в влиятельности КНР как на международной арене, так и в способности повлиять на принятие административно-управленческих решений в РФ. Более того, Китай только нарастил свое влияние с момента введения санкций против России. В частности, пополнив свой инвестиционный портфель за счет акций отдельных российских логистических компаний", – заявил эксперт.

Совершенно другой вопрос в том, готов ли Китай взять на себя такое обязательство. По словам Ярослава Телешуна, с одной стороны – это возможность для Китая усилить свои позиции на международной арене, а с другой – угроза обострить конфронтацию с США, Индией и т.д. – странами, выступающими против усиления КНР.

"Пока официальный Пекин демонстрирует готовность выйти из тени и более активно приобщиться к решению вопросов мировой повестки дня. В частности, подтверждением этому могут служить заявления Си Цзиньпина как после переговоров с Джо Байденом, так и с Борисом Джонсоном. Однако говорить о конкретной форме, содержании и роли Китаю в этом процессе, по моему мнению, рано, да и многое зависит от украинской стороны: от ее способности убедить Пекин, Вашингтон, Москву, Нью-Дели и другие центры влияния в необходимости такого посредничества и его понимания, что получит, а что возможно потеряет Украина от такого посредничества", — отметил эксперт.

Политолог, исследовательница в области международной политики и истории США Диана Ожерельева отмечает, что позиция Китая по урегулированию решения проблемы в Восточной Европе зависит в первую очередь от глобального аспекта, что значительно исчерпывает важность миссионерской роли Китая как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По словам политолога, Китай вынужден лавировать от позиционирования себя как силы поддержки мира на международной арене до сохранения России как важного партнера по противостоянию Пекина с Вашингтоном.



"С одной стороны, 58-я Мюнхенская конференция по безопасности подтверждает желание Китая оставаться страной, для которой международное право не является пустым звуком, требующим соответствующей конкретики в отношении военных преступлений путинского режима. В то же время мы должны понимать, что стратегически обусловлено китайские чиновники проводят аналогии между более широким противостоянием России и НАТО и вмешательством США в Индо-Тихоокеанский регион, а следовательно — предпочитают аморфные тезисы относительно войны, негативное отношение к санкциям, неопределенность в объяснении уровня потенциального участия Китая в переговорах", — отмечает эксперт. Политолог отмечает, что стремление Китая мирно повлиять на ход российско-украинского конфликта не будет иметь значительной эффективности. По мнению Дианы Ожерельевой, позиция Китая как посредника станет эффективной только тогда, когда КНР определится окончательно по отношению к российско-украинской войне. "Сбалансированность" Китая между поддержкой отношений как с Украиной, так и с Россией воспринимается международным сообществом как пророссийская позиция и портит имидж Китая и отношения КНР с ЕС. "Мы стали свидетелями того, как слова поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на деле трансформируются в голосование против украинских резолюций в Генассамблее ООН, усиление стратегического партнерства с Россией, прикрывая противоречивые решения российским тезисом об осуждении "расширения НАТО на Восток"", — заявляет эксперт. Как сообщали ранее "Комментарии", Россия назвала условия окончания войны – Украина должна стать "нормальным соседом".

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