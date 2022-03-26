Украина хочет привлечь Китай к переговорам с Россией: есть ли в этом смысл

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Карина Ожерельева
В Офисе президента считают важным привлечение Китая к переговорам между Украиной и Россией. По мнению Михаила Подоляка, Китай как участник переговоров может повлиять на РФ и помочь остановить войну, ведь только КНР в настоящее время способна общаться с Россией в таком формате, чтобы донести мнения до российских властей. Эффективным ли будет присоединение Китая к переговорам и поможет ли это Украине? За ответом "Комментарии" обратились к экспертам.
Флаги Украины и Китая - фото из открытых источников
Политический консультант, политтехнолог, кандидат политических наук Ярослав Телешун отмечает, что Китай может стать эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.
Совершенно другой вопрос в том, готов ли Китай взять на себя такое обязательство. По словам Ярослава Телешуна, с одной стороны – это возможность для Китая усилить свои позиции на международной арене, а с другой – угроза обострить конфронтацию с США, Индией и т.д. – странами, выступающими против усиления КНР.
Политолог, исследовательница в области международной политики и истории США Диана Ожерельева отмечает, что позиция Китая по урегулированию решения проблемы в Восточной Европе зависит в первую очередь от глобального аспекта, что значительно исчерпывает важность миссионерской роли Китая как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. По словам политолога, Китай вынужден лавировать от позиционирования себя как силы поддержки мира на международной арене до сохранения России как важного партнера по противостоянию Пекина с Вашингтоном.
Политолог отмечает, что стремление Китая мирно повлиять на ход российско-украинского конфликта не будет иметь значительной эффективности. По мнению Дианы Ожерельевой, позиция Китая как посредника станет эффективной только тогда, когда КНР определится окончательно по отношению к российско-украинской войне. "Сбалансированность" Китая между поддержкой отношений как с Украиной, так и с Россией воспринимается международным сообществом как пророссийская позиция и портит имидж Китая и отношения КНР с ЕС.
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