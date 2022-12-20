Украина готовит официальные решения: Кулеба анонсировал шаги по изгнанию России из Совбеза ООН

Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать, что у России нет никаких законных оснований находиться в Совбезе ООН. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится", — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Россия занимает место члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого. Право голоса в Совбезе ООН Москва получила путем мошеннической схемы, которое российское руководство провернуло 31 год назад.

По словам украинского дипломата, Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН. Это не будет просто, это будет крайне непросто, но настало время откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и ООН в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном вечернем обращении 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что РФ потеряла в этой войне уже почти сто тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете итоги этих трех сотен дней противостояния? Каковы перспективы завершения войны в 2023 году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Европейский Союз и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!