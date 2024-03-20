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Украина готовит обращение к странам мира по Путину: детали

В Верховной Раде продолжается подготовка обращения по Владимиру Путину, которого Украина призовет не признавать легитимным президентом России.

сегодня, 10:17
Автор:
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Slava Kot
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Глава комитета по внешней политике Александр Мережко рассказал, что Верховная Рада готовит обращение к странам мира, в котором призывает не признавать легитимным президента России Владимира Путина. По его словам, уже созданы документы в правовой плоскости для такого решения.

Украина готовит обращение к странам мира по Путину: детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Мережко в эфире "Радио Свобода" рассказал, что обращение к странам мира будет отражать общую позицию нардепов ВР Украины по отношению к Путину.

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным", — сказал Мережко.

Народный депутат указал, что ранее уже было заявление президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса, где подверглась сомнению легитимность Владимира Путина после так называемых выборов в России. Мережко указывает, что в одной из резолюций ПАСЕ, инициированной украинскими дипломатами, есть призыв о непризнании Путина легитимным президентом России.

Кроме того Александр Мережко добавляет, что Зеленский издал указ, где Владимира Путина нельзя рассматривать как представителя России и вести с ним переговоры. По словам нардепа, это уже закрепленные документы в правовой плоскости.

Напомним, что на президентских "выборах" в России победу одержал Путин с рекордным результатом в более чем 87%. Большинство стран мира отреагировали с критикой на избирательный процесс в России и назвали его недемократическим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии не будут Путина называть президентом России.

Также "Комментарии" писали о регионе Российской Федерации, который меньше всего голосовал за Владимира Путина на "выборах" в России.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-merezhko-rada-zvernennya-putin/32869056.html
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