Украина готова прекратить огонь уже завтра: Сибига сделал заявление о перемирии

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Кравцев Сергей
Украина продолжает стоять на своей позиции. ВСУ могут прекратить огонь и согласиться на перемирие. Однако, этого не произойдет, пока Россия продолжает свое наступление и не прекращает ракетные атаки. Об этом в интервью Haqqin заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат высказал свое мнение, почему в американской прессе активно называют именно июль, как месяц, когда может быть установлено прекращение огня в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — эффективная архитектура безопасности в Европе без США на сегодняшний день невозможна. Поэтому пока слабо просматриваются сценарии, когда бы США вышли из мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Украинский министр считает, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимый процесс.
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