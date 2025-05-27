Украина готова прекратить огонь уже завтра: Сибига сделал заявление о перемирии

Украина продолжает стоять на своей позиции. ВСУ могут прекратить огонь и согласиться на перемирие. Однако, этого не произойдет, пока Россия продолжает свое наступление и не прекращает ракетные атаки. Об этом в интервью Haqqin заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат высказал свое мнение, почему в американской прессе активно называют именно июль, как месяц, когда может быть установлено прекращение огня в Украине.

"Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: "Да!" Но их ответ — это усиление ракетного террора. Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно", — ответил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — эффективная архитектура безопасности в Европе без США на сегодняшний день невозможна. Поэтому пока слабо просматриваются сценарии, когда бы США вышли из мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Украинский министр считает, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимый процесс.

"Ведь Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", — отметил министр.



