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Выход США из переговоров по Украине: Сибига сделал настораживающее заявление

Андрей Сибига не верит в эффективную архитектуру безопасности в Европе без США, подобные сценарии не обсуждаются

26 мая 2025, 15:15 comments2539
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Кравцев Сергей

Эффективная архитектура безопасности в Европе без США на сегодняшний день невозможна. Поэтому пока слабо просматриваются сценарии, когда бы США вышли из мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Выход США из переговоров по Украине: Сибига сделал настораживающее заявление

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украинский министр считает, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимый процесс. 

"Ведь Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", — отметил министр.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия переживает глубокие экономические потрясения. Ведь один день войны обходится россиянам почти в миллиард долларов.

"Санкции являются болезненными. За три года Россия не достигла ни одной стратегической цели в ее агрессии против Украины. Нужно понимать силу Украины. Экономика работает, государственный аппарат — также. Мы восстановили зерновые коридоры в Черном море и ограничили возможности российского флота. Мы действительно демонстрируем беспрецедентное мужество, героизм и стойкость", — высказался Сибига.

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Источник: https://www.liberation.fr/international/europe/andriy-sybiha-ministre-ukrainien-des-affaires-etrangeres-nous-voulons-vraiment-mettre-fin-a-la-guerre-cette-annee-20250525_SQVMZLGC35C3JJCOTQ6UV2D5EY/
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