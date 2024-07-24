Украина готова к переговорам с РФ: первые заявления Кулебы с Китая

Украина готова вести переговоры с российской стороной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе беседы со своим китайским коллегой Ван И сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

При этом украинский топ-дипломат подчеркнул, переговоры должны быть рациональными, иметь практическое значение и ориентироваться на достижение устойчивого мира.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.

Министр заявил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.

“Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", – отметил Кулеба.

Кулеба также выразил мнение, что переговоры могут помочь Китаю лучше понять Украину, особенно в контексте ее желания приблизиться к Европе. Этот визит подчеркивает попытки Украины найти надежных партнеров и важность международной поддержки в разрешении конфликтов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



