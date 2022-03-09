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Украина готова говорить о нейтральном статусе: Офис президента сообщил условие

Заявление о нейтральном статусе сделал Игорь Жовква

9 марта 2022, 19:14 comments1100
Автор:

Карина Ожерельева
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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква не исключил переговоры с Россией по поводу возможного нейтралитета Украины ради обеспечения мира. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью Жолквы ARD.

Украина готова говорить о нейтральном статусе: Офис президента сообщил условие

Игорь Жовква - РБК-Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква выступил на уровне лидеров Украины и России. Серьезные переговоры, по словам чиновника, возможны только при такой встрече.

"Переговоры и потенциальная договоренность возможны только после прекращения боевых действий и прекращения огня. Тогда можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины", – отметил чиновник.

По словам Жовквы, Украина требует жестких гарантий, чтобы такая ситуация, как сейчас, больше никогда не повторилась.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно. На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, кафиры намеренно окружили город и истощают его.

Также "Комментарии" писали, что над городом Радомышль в Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов. Кроме того, городской совет сообщает, что около пяти утра над Радомышлем на незначительной высоте пролетел сверхзвуковой самолет, из-за которого во многих домах разбились окна.

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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-selenskyj-berater-kompromisse-101.html
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Обсуждения

ы

9 марта 2022, 22:34

А хто йому дав таке право, оприділись зі своїм статусом , зрадник-колаборант. ОП ж2 колаборанти. Слава Україні.

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