"Украина добьется уверенных успехов": в США сделали оптимистический прогноз на 2024 год

Украина добьется уверенных успехов на поле боя в 2024 году, что станет неожиданностью для российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время визита 31 января в Киев заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Нуланд с оптимизмом смотрит на 2024 год. Фото из открытых источников

"Я оставляю (Киев – ред.) с большей уверенностью в том, что – хоть Украина и укрепляет свою оборону – господин Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя, а Украина в этом году обретет уверенные успехи", – заявила Виктория Нуланд.

Заместитель госсекретаря США также подчеркнула, что 2024 год был абсолютно стратегически важным для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

