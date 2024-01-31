logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Украина добьется уверенных успехов": в США сделали оптимистический прогноз на 2024 год
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина добьется уверенных успехов": в США сделали оптимистический прогноз на 2024 год

Госдеп США убежден, что текущий год будет успешным для Украины

31 января 2024, 20:54
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Украина добьется уверенных успехов на поле боя в 2024 году, что станет неожиданностью для российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время визита 31 января в Киев заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

"Украина добьется уверенных успехов": в США сделали оптимистический прогноз на 2024 год

Нуланд с оптимизмом смотрит на 2024 год. Фото из открытых источников

"Я оставляю (Киев – ред.) с большей уверенностью в том, что – хоть Украина и укрепляет свою оборону – господин Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя, а Украина в этом году обретет уверенные успехи", – заявила Виктория Нуланд.

Заместитель госсекретаря США также подчеркнула, что 2024 год был абсолютно стратегически важным для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/01/31/7178666/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости